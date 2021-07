Jovenel Moïse: el incierto y caótico proceso de Haití para reemplazar a su asesinado presidente

¿Quién está al mando ahora mismo?

Y ahí comienzan los problemas, porque "no está claro que sea él realmente el primer ministro", advierte Fatton.

"Claude Joseph no es primer ministro, es parte de mi gobierno", ha declarado en una entrevista al periódico haitiano Le Nouvelliste .

"En mi opinión, ya no es primer ministro. ¿Hay más de un primer ministro nombrado en el país?", se preguntó con ironía.

Y no acaba ahí su discrepancia, ya que asegura no estar de acuerdo con algunas de las decisiones tomadas por Claude Joseph en las últimas horas, incluido el estado de sitio que ha declarado en todo el país. "No creo que estemos en una situación que requiera un estado de sitio. Creo que es un poco precipitado. Este es mi punto de vista", señaló.