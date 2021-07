Protestas en Cuba: 3 claves para entender las manifestaciones en la isla, las más grandes en décadas

4 minutos

"Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura", dijo en diálogo telefónico con BBC Mundo una manifestante en San Antonio.

"No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos", agregó.