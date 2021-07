Quién es Ariel Henry, el neurocirujano nombrado primer ministro de Haití tras el asesinato del presidente Moïse

Henry había sido nombrado primer ministro dos días antes de la muerte de Moïse, pero no llegó a ser investido en el cargo.

"Todos los que me conocen saben que no estoy interesado en esta batalla ni en ningún tipo de acaparamiento de poder", le dijo Joseph al diario The Washington Post.