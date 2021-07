Protestas en Cuba: dictan penas de prisión para 12 detenidos en las recientes manifestaciones en la isla

Tras un juicio sumario celebrado el martes en el que la mayoría no tuvo abogado, 12 detenidos recibieron sentencias de 10 meses a 1 año de cárcel .

Su madre, Raiza, habló con BBC Mundo el lunes por teléfono desde La Habana: "Yo estoy que no tengo vida. Estoy a base de pastillas. Tan mal que no puedo ni hablar. Es mucho el dolor que nos están provocando a las madres".

Juicios sumarios

"Si el abogado no llega a tiempo a la celebración del juicio de nada servirá su contrato. No hay formas de invalidar un proceso sumario por el hecho de que el acusado no tuvo abogado", explican los abogados de El Toque Jurídico.