Una maleta con dinero, ciudadanos rusos y los temores de un presidente: habla Juan Francisco Sandoval, fiscal cuya destitución provocó que EE.UU. frenara ayuda a Guatemala

Entonces es una situación que yo veía venir en el último tiempo. No me lo esperé que fuera tan pronto.

Primero que ese no es el motivo por el que me destituyó, según la notificación que me brindó. Posteriormente, para tratar de dar legitimidad a su decisión, se abordó el tema de que yo actué de manera ideológica.

De momento no he tomado la decisión final. Para esta fecha en que estamos realizando la entrevista (martes) aún no puedo indicar o informar en dónde me encuentro.