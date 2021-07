Pedro Castillo: qué dice de su gobierno en Perú el polémico gabinete de ministros que ha elegido

Redacción

BBC News Mundo

30 minutos

Fuente de la imagen, Reuters Pie de foto, ¿Cómo resolverá Pedro Castillo la polémica que ha desatado su primer gabinete?

A menos de 48 horas de instalado, el gobierno de Pedro Castillo en Perú ya estaba causando incertidumbre y polémica en un amplio sector del país.

La noche del jueves el nuevo mandatario le tomó juramento a su primer gabinete de ministros, y el equipo despertó numerosas críticas, por varias razones.

Una, la elección de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros o jefe del gabinete.

Bellido atraviesa una investigación de la Fiscalía por supuesta apología del terrorismo, ha defendido al gobierno de Cuba, ha hecho declaraciones homofóbicas en los últimos años y se le identifica como parte del ala más radical de Perú Libre, el partido de Pedro Castillo y que se define como marxista-leninista.

Además, Bellido defendió a Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, luego de que este fuera inhabilitado y condenado a tres años y nueve meses de prisión suspendida por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador de Junín, región del centro de Perú.

Sumado a las controversias en torno a Bellido, el gabinete se estrenó sin contar todavía con ministros de Justicia y de Economía, en medio de una fuerte crisis económica a causa de la pandemia de covid-19.

Además, el Consejo cuenta solo con dos mujeres, el nivel más bajo de participación femenina en un gabinete peruano desde 2006.

¿Qué dice del gobierno de Castillo la configuración de su primer equipo de trabajo?

Influencia de Cerrón y del ala radical del partido

Durante la campaña presidencial, varios sectores de peruanos le pidieron a Castillo que se alejara de Vladimir Cerrón, tanto por su condena por corrupción como por sus posiciones de izquierda radical.

Castillo dijo en un momento de la carrera que a Cerrón no lo verían "ni siquiera de portero en el Estado".

Sin embargo, el gabinete que acaba de elegir "habla de la influencia de Cerrón y del partido" en el gobierno de Castillo, le dijo a BBC Mundo la politóloga peruana Paula Távara.

"Castillo ya ostenta el poder. Ya puede decidir si se acerca más a las posiciones del partido, si se deja influenciar por el partido o si gobierna con el centro político. Esto muestra la propia decisión de Castillo de hacia dónde se quiere orientar. Es el punto en que tenemos que dejar de pensar que se trata solo de Cerrón. Castillo ya tiene poder y ha decidido quedarse en ese punto del espectro", opinó Távara.

"Lo que el gabinete dice es que ha primado el fortalecimiento del partido dentro del gobierno antes que las posiciones de moderación para la gobernabilidad", agregó.

Fuente de la imagen, Reuters Pie de foto, El gabinete de Castillo tiene solo dos mujeres.

El politólogo peruano Gonzalo Banda coincide con que, por el momento Castillo está "lejísimos" de moderarse o buscar el centro.

Gabinete sin ministros de Economía y Justicia

Además de mostrar las probables influencias y orientaciones del gobierno, medios peruanos como El Comercio y La República informaron que el nombramiento de Bellido llevó a que el gabinete perdiera a figuras moderadas como Pedro Francke, voceado hasta este jueves como ministro de Economía.

Hasta este viernes, el economista no se había pronunciado directamente sobre el tema.

El diario Perú21 informó que la presencia de Bellido también desanimó al exfiscal Avelino Guillén, que se esperaba que asumiera la cartera de Justicia. Sin embargo, Guillén dijo más tarde que no lo habían invitado formalmente a ser ministro.

Según la politóloga Távara, Castillo eligió a su equipo "a sabiendas de que perdía figuras que eran probablemente las que más respaldaban al gabinete en términos de prestigio, el exfiscal Avelino Guillén y el economista Pedro Francke, que generaban cierta confianza".

"Ha estado dispuesto a perderlos para elegir no solamente a Bellido, sino a figuras partidarias", dijo Távara.

"No es tanto que no haya una preocupación por la economía, sino que yo creo que no se esperaban que Francke declinara. Pensaron que se iba a quedar, pero resultó ser más principista", agregó la analista.

Fuente de la imagen, EPA Pie de foto, La presencia de Bellido en el gabinete desanimó a Pedro Francke, según medios peruanos.

Si bien para Távara sí hay figuras rescatables y positivas en el gabinete, como los ministros del Interior y de Educación, su presencia minoritaria no impedirá "que las decisiones generales del gobierno vayan hacia otras líneas".

Solo dos mujeres

Otro aspecto que cuestiona Távara es que el gabinete tenga solo dos mujeres: la primera vicepresidenta Dina Boluarte, en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social; y Anahí Durand, en la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

"Tener solo dos mujeres es un pésimo signo y es bien lamentable, luego de que [en el gabinete anterior, de Francisco Sagasti] tuviéramos a nuestra primera ministra de Defensa mujer. Ahora retrocedemos. Es una muestra del conservadurismo de Perú Libre", dijo Távara.

Confrontación con el Congreso

En general, la elección de Bellido y otros ministros significa, según algunos críticos, una "provocación" para el Congreso, que debe darle su voto de confianza —una especie de confirmación o ratificación— al equipo ministerial para que pueda funcionar.

Miembros del partido Acción Popular dijeron que su nominación es una "provocación al Congreso", mientras que el Partido Morado —del que forma parte el expresidente Francisco Sagasti—, dijo que Bellido generará "inestabilidad y desgobierno".

Incluso, esta coalición exigió que el Congreso de Perú "no dé la confianza al gabinete".

"Todo lo ocurrido en los últimos días describe a un Poder Ejecutivo presto para el enfrentamiento con el Congreso", escribió el diario El Comercio en su editorial de este viernes, entre otras críticas.

En coincidencia con algunos comentaristas, el analista peruano Gonzalo Zegarra le dijo a El Comercio que el gobierno busca "que no le den la confianza [al gabinete]" como una supuesta "maniobra" para estar más cerca de disolver el Congreso.

Según la Constitución, el presidente queda facultado para disolver el Congreso después de dos denegatorias de confianza.

Fuente de la imagen, Reuters

Pero Távara no cree que en Perú Libre sean "tan estratégicos".

"En todo caso, si hubieran pensado en esa estrategia sería no saber leer los momentos políticos del país y creer que la política es una receta de cocina que sí o sí te sale. No creo que hayan dicho 'pongamos a Bellido para que lo rechacen'. No creo que esté presente ese nivel de juego de las piezas", señaló la politóloga.

En la misma línea que Távara, Gonzalo Banda se preguntó que, si durante la campaña presidencial Perú Libre careció de orden y de organización y más bien se le vio improvisado y caótico, "¿qué haría pensar que ahora podrían calcular una movida política tan exacta para desafiar al Congreso?".

"Supondría un nivel de coordinación que no hemos visto. [El no tener ministro de Economía] no te habla de un proyecto muy calculado. Tan rápido se les está yendo de las manos que parece ser más resultado de la improvisación y el radicalismo, todo ese combo que arroja el caos absoluto", dijo Banda.

Pero el politólogo advirtió que aunque no sea tan planificada "sí habrá confrontación con el Congreso" y que ahora queda ver cómo reacciona este organismo.

¿Qué dice Perú Libre?

Frente a las críticas contra el gabinete, en una cuenta de Twitter el partido Perú Libre difundió un comunicado en el que dice que "respalda totalmente" la designación de Bellido, que "el gabinete debe ser escuchado democráticamente por el Parlamento" y que "las dudas deben debatirse".

Además, el movimiento de izquierda Nuevo Perú, al que pertenece la ministra de la Mujer, Anahí Durand, difundió un mensaje en el que anuncia su apoyo al gobierno.

"Respaldamos al gobierno del cambio liderado por el presidente Castillo, ratificando nuestra participación institucional en el gabinete ministerial", dijo la organización.

Pero la elección de Bellido también parece haber despertado críticas incluso dentro del mismo Perú Libre.

"Debió ver que termine el proceso [la investigación a Bellido por apología del terrorismo] para evitar la crítica de los medios y de los partidos. Mejor hubiera sido para otra oportunidad [el nombramiento]", le dijo Jorge Coayla, congresista de Perú Libre, a El Comercio.

Ante la aparente divergencia en el partido de gobierno, Távara explicó que "siempre se ha hablado de dos o hasta tres facciones dentro de Perú Libre".

"El nombramiento de Bellido parece venir de la facción más radical del partido. Por ahora Castillo ha decidido acercarse a esa facción", dijo la analista. "La pregunta sigue siendo por qué".