¿Puede Ecuador lograr "lo imposible" y pasar de una economía petrolera a la bioeconomía?

Cuando Colón zarpó de Huelva no se imaginó encontrarse América y transformar el mundo. Su propósito era encontrar una vía alternativa para llegar a las Indias por el Este.

Lo que si resulta probable es la necesidad de España, Portugal y otros reinos europeos de encontrar otro camino para llegar hasta allí. No en vano, su travesía fue financiada por los interesados en darle vuelta al control del Imperio Otomano del comercio a las Indias.

De alto impacto

El modelo de desarrollo actual del Ecuador que depende ampliamente de las rentas generadas de una economía extractiva de recursos naturales no renovables , como el petróleo y los minerales, tienen tres problemas fundamentales, como:

Petróleo y minerales no son la causa per se sino que, durante su proceso de explotación, el ecosistema, la biodiversidad y las comunidades sufren por lo general impactos no deseados.