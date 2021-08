La demanda "sin precedentes" del gobierno de México contra empresas de armas de EE.UU.

35 minutos

En la presentación de la iniciativa, el gobierno especificó que no se trata de una demanda contra el gobierno de EE.UU., al que reconoció su esfuerzo por tratar de detener el tráfico ilícito de armas y establecer regulaciones que "no han sido suficientes".

"No puede haber un incidente diplomático porque no es un litigio con el gobierno de EE.UU.", insistió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que la demanda no sustituye otros esfuerzos necesarios y reconoció que "México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera".