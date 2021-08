"Si no renuncian a la cultura occidental, tenemos que matarlos": los combatientes del Talibán hablan con la BBC en plena ofensiva por recuperar el control en Afganistán

" Es un combate, así que gente está muriendo ", responde con frialdad, añadiendo que el grupo está haciendo todo lo posible "para no afectar civiles".

Y replica: "No, teníamos un gobierno y fue derrocado. Ellos [los estadounidenses] empezaron los combates".

El "gobierno títere" de Kabul, me dice Ainuddin, "no ha renunciado a la cultura occidental... y si no lo hace, tenemos que matarlos".