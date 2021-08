Decreto Ley 35: las nuevas regulaciones en Cuba para condenar a los que hablen mal del gobierno en redes sociales

10 minutos

El gobierno cubano ha decretado qué está bien y qué no que sus ciudadanos publiquen en las redes sociales.

Pero no se limitan a la red: consideran como "incidentes de ciberseguridad" desde ataques de virus y "fallos eléctricos" hasta la posibilidad de usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema.

"Es grave por lo que dice y por el momento en el que se publica, a un mes de las protestas, cuando la comunidad internacional esperaba un paso más hacia escuchar a su población y no hacia reprimir más el discurso", asegura a BBC Mundo Pedro Vaca, r elator e special para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos .

"De un lado no se reconocen derechos humanos en los ciudadanos, no se les reconoce la libertad de expresión. Y del otro, lo que los ciudadanos pueden o no publicar en internet se ve desde un enfoque criminal y de guerra", agrega.