Seven Sisters, el pequeño mercado latino de Londres que le ganó una batalla de 17 años a una poderosa inmobiliaria

40 minutos

Para Vicky Álvarez, el mercado latino de Seven Sisters es un sitio que "te hace sentir en casa", a través de la música y la comida.

Pese a estar en plena capital británica, aquí no hace falta hablar inglés para sentarse a degustar un café colombiano, comerse una empanada o simplemente comprar alguno de los muchos productos latinoamericanos que se ofrecen en algunas tiendas.

Desde hace un par de décadas, el Mercado de Seven Sisters -también conocido como el Pueblito Paisa o Latin Village-, es un punto de encuentro para la comunidad latina de Londres, en el que es común escuchar gritos en español y, de vez en cuando, un vallenato, una salsa o un reggaetón .

Vicky Álvarez, una colombiana que llegó al mercado en 2002, asegura que no podía creer la noticia cuando la escuchó.

"¿Quieres que te diga mi reacción de verdad? No paraba de llorar y luego me fui de fiesta para celebrar", le dice la paisa de 50 años a BBC Mundo.

"Me sentí como si me acabaran de decir que me gané muchos millones en la lotería. Ahora finalmente podemos seguir adelante", añade.