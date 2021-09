Bitcoin: El Salvador se convierte este martes en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa de curso legal

13 minutos

Una "nueva" moneda ha ganado curso legal por primera vez en el mundo este martes. Y no se trata de un nuevo tipo de billete.

Para incentivar su uso en un país donde la mayoría de la población no tiene acceso a internet, el gobierno está invitando a los salvadoreños a descargar una nueva aplicación de billetera digital que regala US$30 en bitcoins a todos los ciudadanos.

Sin embargo, las encuestas sugieren que los salvadoreños no están preparados para esto y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han advertido contra su adopción.

El fin de semana, el Tribunal Constitucional de El Salvador realizó una cuestionada interpretación de la Carta Magna para aprobar la reelección presidencial consecutiva, algo que la mayoría de los académicos coincide en que no es legal.

¿Qué es el bitcoin?

¿En qué consiste la nueva ley de El Salvador?

El cambio entre el bitcoin y el dólar estará establecido "libremente por el mercado" y no estará sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier otra moneda de curso legal.

El gobierno se ha comprometido a crear la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda y ha comenzado la instalación de unos 200 cajeros automáticos donde se puede convertir el bitcoin a dólar, aunque los expertos señalan que esto por sí solo no será suficiente para el cambio que se está llevando adelante.

¿Por qué es un hito?

Sin embargo, un reporte publicado en 2018 por el Banco Central de Japón aclaró que las criptomonedas "no son una moneda de curso legal y su uso para pagos depende de la voluntad de la contraparte para aceptarlos".

¿Cuáles son los riesgos?

Así, Bukele puso como ejemplo que si una vendedora de fruta no quiere asumir el riesgo de la fluctuación y decide cambiar a dólares los bitcoins que reciba con su trabajo, este banco propiedad del gobierno se los comprará al precio en que ella valoró su fruta, sin importar si el valor cambió desde que hizo su venta hasta que depositó la criptomoneda en el banco.

Sin embargo, algunos economistas creen que esto no significa que el gobierno vaya a asumir el riesgo cambiario, dado que se financia con impuestos, lo que implica, dicen, que será toda la población, particularmente la más pobre, quien corra el riesgo.

¿Qué beneficios puede traer?

El presidente destacó también que en torno al 70% de la población no tiene cuenta bancaria y trabaja en la economía informal, por lo que las criptomonedas podrían mejorar su inclusión financiera .

¿Qué opinan los salvadoreños?

Más del 68% de los encuestados dijeron que no estaban de acuerdo con el uso de criptomonedas como moneda de curso legal.

Jeanette Sandoval, de 70 años, que vende comestibles para entregar a domicilio con su hijo, dice que no se involucrará.

"Siempre he estado abierta al cambio, pero esta vez no estoy de acuerdo. Nuestros clientes dicen que no pagarán en bitcoin", le dijo al periodista Joe Tidy, de la BBC.