Bitcoin en El Salvador | "Esto no es para nosotros los pobres": cómo se vivió en el país el primer día de uso oficial de la criptomoneda

1 hora

"Ese pisto (dinero) no nos conviene, porque nos va a llevar más a la pobreza" , dice a BBC Mundo. Y da un sorbo a su taza de café.

"Si no tenemos para un aparato de esos, el bitcoin no es para nosotros los pobres", dice.

Primer día como moneda legal

Ese no fue el único tropiezo del debut oficial del bitcoin en El Salvador. A pesar de que el gobierno prometió que su monedero digital, Chivo App , estaría vigente desde el primer minuto de este martes, eso no sucedió.

Al mediodía, la descarga de la aplicación solo estaba disponible en móviles de la marca Huawei y no era posible hacerlo en teléfonos con sistema operativo Android o iOS.

El mismo Bukele tuvo que pedir disculpas por el retraso y hasta exigió a las tiendas de Google y Apple agilizar el lanzamiento de la aplicación, lo cual despertó el debate sobre si el software programado por el gobierno salvadoreño cumplía o no con los requisitos de seguridad que ambas empresas exigen a los productos que pueden descargarse en sus plataformas.

A esto se sumaron quejas en redes sociales de usuarios que consiguieron descargar la aplicación y acceder a los US$30 que el gobierno ofrece por el uso de su app oficial, reportando que no recibieron la cantidad exacta debido al cobro de comisiones y a la fluctuación en el valor de la divisa.

"Como toda innovación, el proceso del bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes", dijo Bukele en Twitter el lunes.

"Sentí mucha inseguridad de colocar mi dinero en esta aplicación, no hay garantía de una compra limpia ", dice el usuario, luego de que en algunos establecimientos comenzaran con el proceso y tuvieran que detenerlo o hasta intentar revertirlo cuando no hubo claridad en alguno de los pasos.

"Si me va a comprar, cómpreme en dólar; si no, no le vendo", fue la respuesta de Reyna García, una comerciante del Centro Histórico de San Salvador que además expresó un temor que es recurrente entre la población salvadoreña: "Eso dejará más pobres"