Terremoto en México: un sismo de magnitud 7,1 y epicentro cerca de Acapulco sacude el centro y sur del país

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que después de activar los protocolos de revisión, que incluyeron cuatro sobre vuelos en helicóptero, no ha y reportes inmediatos de daños graves en la capital.

"No hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en Ciudad de México", dijo el presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una alocución televisiva.