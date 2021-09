Por qué Argentina acusa a Chile de tener una "vocación expansiva"

21 minutos

Sin embargo, el canciller chileno, Andrés Allamand, aseguró que no hay motivos para la alarma.

Qué pasó

Pero Chile —que objetó el nuevo mapa— considera que la CLPC es un "órgano científico" que no tiene autoridad para determinar los límites legales de un país.

"La comisión no adjudica derechos entre estados. No lo podría hacer porque no es un tribunal", señaló la Cancillería chilena en un comunicado.