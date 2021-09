Lengua mapuche: el enigma de su origen y otras singularidades del mapudungún

1. ¿Cuál es su origen?

La respuesta aún no está clara.

Esto se explica en parte porque se le considera una lengua "aislada" o "no clasificada". Es decir, que no forma parte de una familia lingüística ni tiene vínculos con ninguna otra lengua viva (como sí lo tiene, por ejemplo, el español, procedente del latín y parte de las lenguas romances).

Todavía no se sabe con certeza cuál es el origen del mapudungún ni hace cuánto tiempo se habla.

"Quizás el mejor intento lo hizo un argentino en 2018, Antonio Díaz-Fernández . Él dice que podría haber una conexión con las lenguas arahuacas , una familia grande del norte y centro América. Pero si esa conexión es real, es bastante distante, no es que sea como el castellano y el portugués. Los especialistas no se han entusiasmado mucho con esa teoría", agrega.

"No podemos fechar el mapudungún porque no tenemos información antes de 1606 . Y 1606 está demasiado cerca en el tiempo", dice Zúñiga.

Se sabe además que desde entonces no ha experimentado mayores cambios en su estructura y su vocabulario a pesar de la fuerte penetración del castellano en el territorio.

2. ¿Cuánta gente lo habla?

Esto la hace ser una lengua relativamente "mediana" dentro del contexto americano, donde las grandes (como el guaraní paraguayo, el a y mara o el quechua ) tienen entre uno y cinco millones de hablantes, y las pequeñas que no superan los mil.

Aunque el mapudungún no se encuentra en estado "terminal", la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha asegurado que está en situación de "resistencia" debido a la falta de políticas lingüísticas que favorezcan su desarrollo.

"Cuando la cultura hispana se impuso, relegó a todas las lenguas indígenas a un lugar de precariedad. La gente, para poder tener acceso al trabajo, a los servicios y educación, necesitaba el castellano y no la lengua indígena. Y todo eso conspiró para la mantención de la lengua", explica Zúñiga.

El académico no es muy entusiasta respecto al "boom" de interés que ha surgido en estos últimos años.

"Hace 20 años los jóvenes no tenían interés. Y hoy pasa lo contrario: son los jóvenes los que quieren aprender y enseñarle a sus hijos", dice a BBC Mundo.

3. ¿Qué heredó el español del mapudungún?

4. ¿Cómo se escribe?

El desarrollo y la evolución de esta lengua ha sido principalmente oral, por lo que no ha sido fácil encontrar un consenso sobre la forma en que se escribe.

"Todavía nadie se ha logrado poner de acuerdo, no hay una autoridad central que lo decida, ¿quién lo va a hacer? Entonces tenemos un problema ahí", dice Fernando Zúñiga.

5. ¿Qué tan complejo es?

Por ejemplo, "trarimansunparkelayayengu" significa "ellos no amarraron a los bueyes aquí", un dicho que se usa para decir que, el que lo dice, no lo vio con sus ojos. O "trekalelayaymi", que quiere decir "tú no estarás caminando".