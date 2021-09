Celac: el duro choque verbal entre los presidentes de Uruguay y Cuba, y otros mandatarios, durante una cumbre en México

Cada mandatario tuvo su turno para hablar. Cuando le tocó a Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay , aclaró que su presencia en la cumbre de la Celac no significaba que fuera "complaciente" con algunos gobiernos.

Lacalle Pou dijo que cuando uno ve que "en determinados países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, desde el poder se usa el aparato represor para callar protestas y encarcelar opositores, no se respetan los derechos humanos (...), debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela".