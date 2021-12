El Nacional: la operación secreta británica detrás del boicot que casi lleva a la quiebra al principal periódico de Venezuela en plena Guerra Fría

La noticia no decía, sin embargo, que estos cambios habían sido forzados por un brutal boicot publicitario al que ese diario había sido sometido durante dos años y ante el cual, tras casi caer en la quiebra, finalmente había claudicado al aceptar la salida de su fundador, jefe de redacción y copropietario: el reconocido escritor venezolano Miguel Otero Silva (MOS).

La campaña contra el diario se enmarcó en un momento particular de la Guerra Fría, en el que las potencias occidentales intentaron contener la expansión del comunismo en América Latina tras el triunfo el 1 de enero de 1959 de la Revolución cubana, que se hallaba entonces en plena efervescencia.

Boas también era responsable del IRD para el resto de América Latina, por lo que no solamente encabezó esta operación en Venezuela, sino que articuló un amplio número de acciones de propaganda encubierta en muchos otros países.

"Como también saben, hemos sido incapaces (...) de conseguir colocar material anticomunista en el periódico o incluso (...) material que hubiera sido considerado útil para Reino Unido y para las ideas occidentales. Por ello, hemos tomado la línea de que si uno no puede hacer que el periódico coopere, sería mejor intentar debilitarlo ", escribió Boas al explicar las motivaciones detrás de la operación.

En ese informe, dirigido a Sir Donald C. Hopson, quien para la época era el jefe del IRD en Londres, Boas comentaba los buenos resultados iniciales obtenidos.

Miguel Henrique Otero, actual presidente editor de El Nacional e hijo del fundador Miguel Otero Silva, no está de acuerdo con la visión que tenían los británicos sobre su padre ni sobre El Nacional.

" Mi papá apoyaba la revolución cubana, pero no era partidario de la lucha armada. Nada que ver. Es más, mi papá tuvo un encuentro con Fidel en el que Fidel se disgustó mucho porque él le habló de hacer elecciones en Cuba", explica a BBC Mundo.

"Para mí es una novedad. Yo no sabía eso. Sabía que había fuerzas detrás de eso, pero creía que eran más bien norteamericanas, no inglesas. Es una sorpresa", comentó a BBC Mundo antes de la publicación de esta investigación.

" Por teléfono, en cartas anónimas, con la amenaza y la calumnia como armas, tratan de presionar a las empresas comerciales para que retiren sus anuncios de las páginas de nuestro diario. En su maquinación esgrimen una torpe impostura según la cual El Nacional no es un periódico al servicio de la cultura y de la democracia, vale decir al servicio de la nación venezolana, sino un órgano oficioso de Nikita Kruschev o de Fidel Castro", agregaba.

Algunas de estas sospechas no estaban desencaminadas.

Y es que El Nacional no encontró solidaridad dentro de su propio gremio. El Bloque de Prensa (la organización que agrupa a los editores) guardó silencio, mientras que hubo medios que apoyaron activamente la campaña -como la Cadena Capriles- que publicó avisos contra el diario fundado por Miguel Otero Silva.

En las minutas desclasificadas de una reunión del Information Research Department realizada el 25 de julio de 1961 en las oficinas de Hopson en Londres, en la que Boas rindió un informe sobre la campaña contra El Nacional -calificada como "operación anticastro"-, se confirma la implicación de otros medios venezolanos, aunque estos no son identificados.

Según reseñó The New York Times en un artículo publicado el 18 de diciembre de 1960: "El año pasado, casi toda la prensa venezolana fue unánime en alabar a Castro. Ahora solamente un importante periódico de Caracas parece mantener alguna simpatía por el líder cubano ".

"Una oleada de anónimos escritos y telefónicos se volcó súbitamente sobre las casas comerciales que anuncian en este periódico. En ellos se les amenazaba con violencias y saqueos, incluso con atentados sobre sus vidas y las de sus familiares , si no procedían a retirar la propaganda publicitaria de nuestras columnas", contaba el diario venezolano en un editorial publicado el 28 de junio de 1961.

"¿Por dónde viene este ataque? La gente decía que era la CIA, que era el Departamento de Estado de EE.UU. Yo no te sé decir a ciencia cierta de dónde venía", comentó Omar Pérez, un veterano periodista que trabajó en El Nacional en la época del boicot en una entrevista con BBC Mundo pocos meses antes de fallecer en octubre de 2021 a los 96 años de edad.

"Junto a empresas norteamericanas como Sears, General Electric, Pan American, Standard Oil (Creole), se alinearon las más importantes de capital venezolano como las empresas del Grupo Mendoza, la Electricidad de Caracas, los Vollmer, la banca, etc., empeñados en hacerlo cambiar su línea informativa", escribió.

El jefe del IRD, Donald C. Hopson, celebró los avances en la campaña contra El Nacional.

BBC Mundo intentó consultar al respecto al Foreign Office , pero al momento de publicar esta nota no se había recibido ninguna respuesta.

"Kennedy pensaba que los británicos y el resto de aliados europeos no estaban cumpliendo con la parte que les correspondía de esa tarea y los diplomáticos británicos pensaron que ayudando en lo que consideraban como la esfera de influencia estadounidense, obtendrían capacidad para presionar a Kennedy para que mantuviera su compromiso con la seguridad europea", explica.

"No tenía idea de que Reino Unido había hecho semejantes esfuerzos concertados para usar el MI6 [el espionaje británico] y al llamado Departamento de Investigación de Información en la región", señala.

"Esperábamos que en vista de esta situación el gobierno, que era un gran anunciante, empezara a enviar avisos de los ministerios para contribuir a que el periódico se reconstituyera, y peleábamos porque esos avisos no llegaban", contó Pérez a BBC Mundo.

Pero eso no pasó. El informe secreto del 26 de mayo de 1961, enviado a Londres desde la embajada británica en Caracas, parece dar pistas sobre por qué no llegaban gran cantidad de avisos procedentes de instituciones públicas.

A lo largo del boicot, la situación financiera de El Nacional no remontaba, por lo que comenzó a hacer algunas concesiones para apaciguar la campaña en su contra. Así, según Manuel Cabieses, empezaron a ignorar las noticias favorables a la Revolución cubana y se prescindió de los servicios de la agencia cubana Prensa Latina.

También fueron despedidos empleados que estaban señalados como simpatizantes del comunismo, incluyendo algunos que no eran periodistas.

Pero estas concesiones no lograron poner fin al boicot, que solamente terminó en marzo de 1963, cuando Miguel Otero Silva abandonó El Nacional. Como nuevo director fue nombrado Raúl Valera, quien era socio de un bufete de abogados que representaba los intereses del magnate estadounidense Nelson Rockefeller en Venezuela.

Miguel Henrique Otero considera que, al final, esta solución no fue tan drástica y destaca que años después del boicot, su padre volvió a comprar las acciones que había vendido.

"Hubo este arreglo familiar, un cambio en la junta directiva y él [MOS] se retiró un rato para que el periódico no desapareciera, pero no fue un cambio tan traumático porque a partir de entonces no fue que el periódico empezó a ser dirigido por unas personas extrañas, sino por personalidades como Ramón J. Velásquez y Arturo Uslar Pietri [dos reconocidos intelectuales venezolanos], que eran como de la familia", señala Otero.