Conacyt: 4 claves de la batalla entre la Fiscalía de México y 31 científicos a los que acusa de “crimen organizado”

24 minutos

No obstante, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incluso miembros del partido de López Obrador hay rechazo a la investigación de la FGR.

1. ¿De qué se les acusa?

La FGR no divulgó más detalles sobre la acusación.

También la asociación adquirió un inmueble "de lujo" en el barrio de Coyoacán, una zona de alta plusvalía ubicada en el sur de la Ciudad de México, "con recursos que no justificó al Conacyt", según el presidente.

2. ¿Qué dicen los científicos acusados?

3. ¿Por qué se produce ahora?

4. ¿Qué reacciones ha generado?

"Como ya no se pueden mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos, pero yo le pregunto a la gente: ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo, o va a ser parejo? Que se investigue, y si hay corrupción, que se castigue ", señaló.

"La delincuencia organizada es un asunto muy delicado que no puedes estar imputando a todas las personas en todos los casos. Tiene una legislación especial, tiene principios especiales y me parece que no se puede usar como si fuera cualquier herramienta ordinaria", dijo al diario El Universal.