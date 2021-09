"Nos sentimos humillados, tratados como animales": venezolanos afectados por la protesta que terminó con la quema de pertenencias de migrantes en Chile

49 minutos

Sin un sitio donde dormir, no le quedó otra opción que instalarse en una carpa en p laza Brasil , en el centro de Iquique, de donde el pasado viernes 24 de septiembre fue desalojado por la policía en un acto que incluyó resistencia, forcejeos y dejó 14 detenidos.

"Quedé con lo puesto, no tengo nada. Esto ha sido horrible", le dice por teléfono a BBC Mundo.

"Tuve mucho miedo"

Las condenas a los hechos de violencia no tardaron en llegar, desde particulares y organizaciones hasta representantes del gobierno central, liderado por Sebastián Piñera .

Ese día Bryan estaba acompañado de Moisés, también venezolano. El joven llegó hace seis meses a Chile y aún no logra encontrar trabajo ni salir de Iquique.

"Nos tocó salir corriendo"

"Llegó un policía y me dijo: 'Ahí viene la marcha, váyase porque le van a quitar sus cosas'", recuerda.

"Junto a otra venezolana que estaba con sus hijos, agarramos nuestras cosas y nos tocó salir corriendo, con los niños, con los bolsos, con todo. No sabíamos dónde correr, teníamos mucho miedo".

Gabriela avanzó un par de cuadras hacia el norte. No sabe bien dónde fue a parar, pero se quedó escondida en un callejón.

"Sentí mucho miedo, sentí que no era bienvenida…. Fue una cosa de locos. A algunos amigos los agarraron a golpes, a otros les quemaron sus carpas, fue muy feo", agrega.

"Tengo miedo porque no sabemos las acciones que otras personas pueden cometer. Ayer (lunes 27 de septiembre) estaba en la calle y pasó un hombre amenazando".

Crisis migratoria

"Sabemos que causamos molestia"

Al no encontrar oportunidades laborales ni la posibilidad de regularizar su situación migratoria, muchos de los extranjeros terminan viviendo en las calles, en precarias condiciones.

"Yo entiendo que los chilenos tienen sus leyes y las respeto, p ero muchos inmigrantes están desesperados porque, por ejemplo, no todos tienen 500 pesos (50 centavos de dólar) para pagar un baño público. Yo prefiero comprar alimento con ese dinero y dárselo a los niños en vez de gastarlo en un baño", comenta Mauricio.

"Nosotros sabemos que causamos molestia estando en la calle. A mí tampoco me gusta dormir en la calle, es feo, hay mucha xenofobia, la gente no nos quiere", añade Bryan.

"Lo que pasa es que necesitamos plata para pagar un cuarto. Y, además, muchas veces te dicen: '¿Eres venezolano? No, no te puedo arrendar'. Entonces, no nos ayudan".