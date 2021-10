"Si los talibanes querían llevarme, me lanzaba por la ventana": cómo escapé de Afganistán y me reencontré en Chile con mi hermana 14 años después

24 minutos

"Estaba desesperada, tan llena de miedos e incertidumbres que dejaba una ventana abierta en el tercer piso de la casa donde me acogieron (en Kabul, la capital). Si los talibanes querían llevarme, yo me lanzaría para quitarme la vida ", cuenta Zainab a BBC Mundo en Santiago.

Zainab, de 33 años, nació en Irán. En 2003, a los 15 años, llegó a Afganistán, país de sus padres. A los 19 la casaron con un hombre al que no amaba y del que se divorció en 2017.

"Antes de ser asesinada, violentada en mis derechos, tomada como botín de guerra o que no me dejarán nunca más enseñar, tomé la decisión de abandonarlo todo y cruzar la frontera hacia Pakistán", cuenta.

Camino de Pakistán

"Me puse un vestido largo, modesto, que me cubría hasta los tobillos. Encima, un gran velo que me tapaba casi por completo, excepto los ojos. Debajo tenía puesto un pantalón al que le había cosido por dentro un bolsillo a la altura del muslo para esconder mi pasaporte, el dinero y mi celular", relata.