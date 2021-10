Colombia: quiénes son y cuánto poder tienen los grupos que se resisten a la paz

Algunos achacan este repunte de la violencia al gobierno de Iván Duque , crítico del proceso con las FARC. Aseguran que no ha sido proactivo en su implementación de la paz.

Aunque no se puede hablar de paz en Colombia, tampoco es que haya una guerra como la que se vivió durante 60 años entre el Estado y movimientos insurgentes.

"No hay un regreso de la guerra, sino conflictos muy localizados que no tienen el alcance nacional de antes", dice Juanita Vélez, investigadora de la Fundación Core, un centro de estudios.

Y Jorge Restrepo, director de la CERAC, otro organismo que investiga conflictos, añade: "Ni se ha recrudecido el conflicto ni ha empezado un nuevo conflicto, sino que han aparecido conflictividades que antes del proceso con las FARC no existían. Pero son de mucha menor intensidad y no plantean una confrontación directa por el control del Estado".

Estos son, pues, los grandes rasgos de los grupos que mantienen vigente la idea de que en Colombia hay una guerra, así el Estado democrático no esté amenazado ni las cifras de homicidios del pasado hayan regresado.

Los grupos postFARC o disidencias

Se hacen llamar disidencias porque no acogieron o renunciaron al proceso de paz que en 2016 desmovilizó a 13.000 guerrilleros del que fue el movimiento insurgente más grande de América Latina.

"Presumir que son iguales —añade— hace que se agranden y se sobreestimen sus actuaciones y poderío, y nos lleve a pensar que la guerra es la de antes, cuando eso no es cierto".

"Pero incluso esta división no es firme y cada disidencia tiene su propio hábitat y sus propias ambiciones de control territorial", explica la analista.

El ELN y el EPL

"Es el último grupo realmente guerrillero, en el sentido de que tiene ideales políticos, quiere derrocar el poder en Bogotá y hace trabajo no solo con las comunidades, donde pone reglas y organizan, sino entre sus filas, donde hay formación militar e ideológica", explica Dickinson.

El ELN se ha atribuido varios ataques en bases de la policía y el ejército en los últimos años, pero los expertos no creen que sea una amenaza directa para el orden establecido .

El ELN no es la única activa de las seis guerrillas que sugieron en Colombia en los años 60: el Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocido como "Los Pelusos", mantiene cierta presencia en la frontera con Venezuela a pesar de sus divisiones internas y el asesinato de su principal líder en 2015.

Los grupos neoparamilitares

"Su foco es el control territorial y operan bajo las prácticas de los paramilitares, con matanzas, amenazas, toques de queda y control social", dice Dickinson. "Han ido colonizando terreno después del proceso de paz, no solo alrededor del Golfo de Urabá, sino también en la frontera con Venezuela".

El Clan del Golfo , también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Urabeños, no es el único grupo neoparamilitar que opera en el país: también están Los Rastrojos, fuertes en la frontera con Venezuela, y la Oficina de Envigado, originado como el grupo de sicarios de Pablo Escobar y hoy reducido a su mínima expresión y concentrado en el narcotráfico.

Todo lo demás

"El hecho de que los grupos armados hoy en Colombia no tengan elementos aglutinadores o de cohesión ha llevado a que su violencia sea más atroz", dice Restrepo. "Hacen un uso más instrumental y restringido de la violencia y buscan intimidar construyendo un capital del terror".

Restrepo da su hipótesis: "No podemos derrotar a estos grupos porque las fuerzas armadas no estaban preparadas para el posconflicto. La preparación fue no solo episódica, sino interrumpida por el gobierno de Duque, que sigue utilizando elementos de la guerra de guerrillas para unos criminales que se han transformado en todo sentido".