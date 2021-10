Pandora Papers: qué es el polémico proyecto minero Dominga y cómo involucra al presidente de Chile en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas

14 minutos

¿Qué es?

¿Por qué es tan polémico?

¿De qué se acusa a Piñera específicamente?

¿Qué ha respondido Piñera?

"Me parece absolutamente inaceptable que se use una información ya conocida (...) y sobre la que ya se pronunciaron los tribunales (a mi favor)",subrayó Piñera, quien se deshizo de sus participaciones en Minera Dominga en 2010, pocos meses después de llegar por primera vez al poder.

"Como presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés y, de hecho, el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios", afirmó el gobernante, que en marzo concluirá su segundo mandato no consecutivo (2018-2022).