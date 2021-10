Los 6 países de América Latina y el Caribe donde la cantidad de presos duplica, triplica y hasta cuadriplica la capacidad de las cárceles

El Salvador tiene la tasa de presos per cápita más alta de América Latina y el Caribe, pero varios países tienen cárceles aún más sobrepobladas.

En un ranking del World Prison Brief (WPB), la principal base de datos mundial sobre asuntos penitenciarios, que es compilado por el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICPR, por sus siglas en inglés) en Reino Unido, Ecuador aparece en el puesto número 18 de la región.

Para tener una idea de la dimensión del problema, alcanza con observar que solo un país de Sudamérica no tiene sus cárceles repletas : Surinam, la nación menos poblada del subcontinente, donde la tasa de ocupación carcelaria alcanza el 75,2%.

Pero lo que más llama la atención del ranking no es solo que la vasta mayoría de los países latinoamericanos superan, y ampliamente, el 100% de la capacidad de sus prisiones (el ICPR estima que el promedio regional de ocupación es del 160% ).

Los seis peores

No es la falta de cárceles

Seguramente lo primero que pensaste es que el principal problema es que no se han construido suficientes cárceles.

Pero los estudiosos de la materia aseguran que construir más cárceles no resolvería el problema del hacinamiento.

Darke cree que el problema no es la cantidad de cárceles, sino la cantidad de presos.

Estados Unidos tiene el mayor número de presos del mundo, pero la cifra no ha aumentado en décadas

Pero el académico subraya que, mientras que EE.UU. llegó a ese récord de 2 millones de reclusos hace más de dos décadas -y desde entonces la cifra no ha crecido-, durante el mismo período en América Latina la cantidad de presos pasó de 650.000 a 1 , 7 millones.

"En un tiempo las cifras de América del Norte van a empalidecer al lado de las de Latinoamérica, en particular las de Sudamérica", pronostica.

Un problema judicial

"El problema principal es de la justicia penal, no del sistema penitenciario, que no decide quién está allí", dice a BBC Mundo César Muñoz, investigador senior en el departamento de América Latina de Human Rights Watch (HRW).

Más de un tercio de los presos en América Latina no tienen condena.

Política de drogas

"Pero la mayoría de las personas apresadas no son narcotraficantes, sino jóvenes que intermedian entre quienes venden y compran", señala, en referencia al comúnmente llamado "menudeo de drogas".

El académico británico resalta que en su país el menudeo -también llamado micro-tráfico- no es castigado con prisión, y que este es el motivo por el cual " la población carcelaria en América Latina es muchísimo más joven que la de Europa ".

Darke, al igual que Muñoz, opinan que esta política antidrogas no solo es inefectiva ("en un mercado de oferta y demanda, siempre habrá otra persona dispuesta a vender", coinciden), sino que, además, tiene el efecto contrario al buscado.

El problema de las bandas

En su libro " Prisons and Crime in Latin America " (Prisiones y Crimen en América Latina), publicado este año, los académicos Gustavo Fondevila y Marcelo Bergman señalan que las cárceles han pasado de ser "instrumentos de incapacitación, disuasión y rehabilitación a impulsores de violencia y criminalidad".

Y da un ejemplo: "Si tú tienes una celda que es para cinco personas, pero hay 30, los guardias no pueden mantener el control allí. Entonces el hacinamiento favorece el crecimiento de grupos criminales."

"Cuando no le das recursos al sistema penitenciario y no tienes el personal necesario, es bastante natural para las personas que trabajan allí, y no pueden manejar la prisión, que busquen la colaboración de los prisioneros", explica.