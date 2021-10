"Mientras no cambie la mentalidad colonialista y discriminatoria del Estado de Chile, el conflicto mapuche tiene muy poca posibilidad de resolverse": José Bengoa, historiador y antropólogo

38 minutos

Por supuesto. En Chile el Estado no ha sido capaz de resolver ningún problema. Hasta hoy, Chile no reconoce la existencia de sus pueblos indígenas.

Y mantener posiciones colonialistas hoy es muy peligroso e inexorablemente conduce a la violencia. De eso no me cabe la menor duda.

Y esta gente no va a huir, no se va a escapar, van a enfrentar lo que se les viene encima. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero espero que no haya una desgracia tan terrible como ha habido a lo largo de la historia con el pueblo mapuche.