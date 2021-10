"En Colombia los celos nos chiflan": la novedosa iniciativa de Bogotá para ayudar a los hombres a evitar la violencia machista

"Pero, como estaba preocupado de que estaba sintiendo esos típicos celos del hombre tóxico, llamé a la línea y me contestó Diana, una psicóloga que me dijo que los celos son normales, que todos los sentimos, y que lo importante es saber tramitarlos ".

"Y es ahí, no solo desde los celos, sino desde una idea de la exclusividad y el control de la mujer, que se despiertan sus rabias más profundas y pueden convertirse en la persona violenta que, en la mayoría de los casos, no quieren convertirse", explica el filósofo.

Una vieja política bogotana

En busca de la causa de la violencia machista

"La culpa por no haber estado a la altura de las voluntades de mi pareja me estaba generando problemas muy profundos, el cuerpo se me dormía, decía cosas de las que no era muy consciente, y cuando fui a buscar ayuda donde mis amigos o mi familia me encontré con 'oiga, supérelo' y 'oiga, así es la vida, pase la página'".