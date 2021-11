Elecciones en Nicaragua: qué es el "zancudismo" y por qué acusan de ello a los partidos que compiten con el de Daniel Ortega

La UE ha asegurado que en el país no existen condiciones para unas elecciones libres, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos las ha tachado directamente de "farsa".

El gobierno de Ortega rechazó el informe, que le fue compartido días antes de su publicación, y aseguró que es una "recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad del país y cuyo único fin es difamar al Estado".

BBC Mundo solicitó entrevistas con las autoridades nicaragüenses en repetidas ocasiones, pero hasta el momento de esta publicación no ha obtenido respuesta.

"Nueva dimensión"

"En Nicaragua no solo se ha detenido a políticos opositores, sino que las direcciones de los partidos de oposición han sido intervenidas para poner a personas ligadas a Ortega ".

Siete partidos

"No es verdad que ha estado votando a favor del Frente Sandinista. Ha estado votando a favor de leyes que favorecen a las grandes mayorías de este pueblo", aclara Canales.

En el caso del PLI, la página web no funciona y los correos enviados a través de ella rebotaron . Escribimos a su candidato, Mauricio Orue Vásquez, a través de su correo de la Asamblea, pero no recibimos respuesta a la solicitud de comentarios sobre los señalamientos de zancudismo.

"Ortega contra Ortega"

En su primer discurso de campaña electoral a principios de octubre, el presidente Ortega celebró que las elecciones del 7 de noviembre se realizarán " en condiciones de paz ", pero sectores de la oposición nicaragüense han hecho un llamado a quedarse en casa y no participar.

"En 2016 no hubo competencia electoral. No se le dio al pueblo la oportunidad de elegir entre Daniel Ortega y otro candidato, porque no se permitió que la oposición participara", dice.