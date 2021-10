Quién es Camilla Fabri, la esposa de Alex Saab investigada por lavado de dinero en Italia

"Soy estudiante y como hobby, para reunir dinero, soy modelo (...) Me gustaría ser presentadora o columnista".

Nacida en las afueras de Roma en 1994, la joven ignoraba en ese momento que cinco años después de filmar aquel cándido video, su nombre aparecería en los principales medios de su país, no como columnista , sino por acusaciones de lavado de dinero.

Pero lo que más desconcertaba a las autoridades italianas era un apartamento vinculado a la joven modelo en via Condotti 9, una de las calles más exclusivas de Roma . La propiedad es valotada en 4,9 millones de euros según consignan medios italianos.

De Italia a Venezuela

"En pleno uno de razón"

"Enfrentaré el juicio con total dignidad. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito", dijo Saab a través de la carta.