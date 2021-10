Hugo Carvajal: España autoriza la extradición del exjefe de espionaje venezolano a Estados Unidos

El abogado Nielson Vilela le dijo a la agencia Reuters que no espera una extradición inmediata de "El Pollo", como es conocido Carvajal, ya que es testigo en otras investigaciones en España.

De chavista a seguidor de Guaidó

"En la justicia de Estados Unidos no confío: el solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", dijo Carvajal ante los tribunales españoles en ese momento.