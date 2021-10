"En Nicaragua no hay garantía de elecciones libres, justas y plurales": entrevista con la presidenta de la CIDH

Y creemos que no están las condiciones para tener las elecciones con garantías de que sean elecciones libres, transparentes y pluralistas, con acceso a la información de parte de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Y desde esa perspectiva, creemos que esas elecciones no se dan en un contexto mínimo que dé las garantías de que sean elecciones democráticas, como corresponde de acuerdo los estándares interamericanos.

Efectivamente, nosotros entendemos que al no existir una separación de poderes del Estado y con este contexto de clima de represión, creemos que no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia efectiva en un Estado de derecho.

Obviamente esto es un proceso, no es ahora, como señala el informe. Se hace alusión a lo que ha sido este proceso de concentración de poder, el pacto Alemán-Ortega, la reelección indefinida del presidente Ortega en su momento. Todo esto viene a partir del 2007 en adelante y adquiere mayor impacto con la grave crisis de derechos humanos de 2018. La Comisión suma más de 328 personas fallecidas en el contexto de las protestas, que hasta la fecha no han tenido justicia ni reparación.

Y en ese contexto de deterioro hemos visto cómo se ha ido concentrando el poder en el Ejecutivo. Y las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público están alineados con el Ejecutivo. Y esto ha sido un proceso que no ha ocurrido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso paulatino. Ha habido elecciones, pero la democracia no se agota en las elecciones, sino también en el ejercicio legítimo del poder, desde un marco el Estado de derecho.

Y al no haber Estado de derecho, el propio informe señala un conjunto de leyes aprobadas en el último año precisamente para seguir concentrando poder y perseguir a la disidencia. Y todo eso indica que se han tomado un conjunto de medidas para la concentración del poder y para que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo se mantengan en el poder. ¿De qué manera? Que las elecciones no sean pluralistas.

Fue el GIEI el que determinó que había hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. A la Comisión no le corresponde llevar casos ante la Corte Penal Internacional. Nosotros lo que hacemos es establecer la responsabilidad del Estado, no de personas individuales. Y esa responsabilidad del Estado se establece en relación a las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado.

La Corte Penal Internacional lo que establece es responsabilidad individual de gobernantes u otras personas que cometen crímenes de lesa humanidad. Y me parece que por responsabilidad, no corresponde que yo le dé mi opinión. Es un ente distinto y es un ente que tiene una fiscalía que previamente estudia estos casos.

Ahora, sí tengo que decir que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, por lo que tampoco es tan fácil poder ir a la Corte Penal Internacional. Hay un tema de reglamentación ahí. Se requiere que otros Estados puedan llevar a distintos personeros de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional, no los propios nicaragüenses. Hay un tema administrativo complejo de explicar.

En segundo lugar, me parece fundamental el rol de la Comisión de denunciar las violaciones de los derechos humanos, visibilizarlas y ser una voz también de quienes no tienen voz. Hoy en día las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua no tienen a quién recurrir internamente, porque, como le he dicho, no hay contrapesos al poder Ejecutivo. Ni a las autoridades judiciales ni la Defensoría del Pueblo son un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo, no tienen a quién recurrir.