"Wonder Woman" contra la fiebre del oro, la mujer que desafió a las mafias de la minería ilegal en la Amazonía peruana

Ahora, el documental "Las aventuras de Wonder Woman. Dentro de la guerra contra la minería ilegal en la Amazonía peruana", dirigido por Max Baring, Dan Collyns y Anastasia Moloney, cuenta su historia. Poco antes de que el documental se aborde en el Hay Festival de Arequipa, BBC Mundo habló con la fiscal.

"La defensa de algo de todos"

Ya en su época de Cusco se dedicó a perseguir delitos como la tala ilegal de árboles y los policías con los que trabajaba le pusieron el apodo de Wonder Woman, porque, como el personaje del cómic, "no tenía miedo de meterme en los sitios peligrosos para cumplir mi misión".

"Me iba a enfrentar a las mafias de la minería y no quería ponerlo en peligro por eso, así que lo dejé con mi madre en Cusco e iba a verlo cada dos semanas".

Conciliar sus deberes de madre y de fiscal no fue fácil. "Siempre necesita que le cante una canción antes de dormir, y a veces tenía que hacerlo por teléfono desde el barco en el que salíamos de operativo por el río".

"Sabía que estaba haciendo algo por mi país, pero se me hacía duro saber que tenía que cumplir como madre".

"No llegábamos a las cabezas"

La deforestación no es el único daño que la minería ilegal provoca en el medio ambiente.

"La mayoría son gente de la sierra que viene hasta esta zona en busca de algo con lo que alimentar a su familia porque en el campo no encuentran cómo", recuerda la fiscal.

"Nunca llegábamos a las cabezas del negocio", lamenta la fiscal, cuyo celo perseguidor se encontró con la incomprensión, cuando no la hostilidad, de quienes vivían de la minería.

Pastillas para dormir

No eran los mineros los únicos que no entendían el trabajo de Karina.

"Mis superiores a veces no valoraban nuestros operativos porque no había detenidos. No entendían que para los mineros era muy fácil escapar corriendo por la selva".