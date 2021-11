"Cuando el camión llega temprano, puedes sacar cosas buenas": las familias que buscan comida en la basura como última opción

37 minutos

Se despierta a las 4 de la mañana y va con su carretilla a esperar el camión de la basura . A veces llega en la madrugada, otras alrededor del mediodía. No hay horario fijo.

"Puedes encontrar plátanos, zanahorias, bayas ligeramente trituradas que los ricos tiran. Es muy triste tener que buscarlas en la basura, pero es la solución que me queda", dice

"No puedo trabajar como antes. No tengo a nadie que me cuide. Lo que ha aliviado la situación son unas canastas de comida que algunas personas donan".