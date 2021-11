Octavio Ocaña: por qué la familia del actor mexicano cuestiona las circunstancias de su muerte (y qué dicen las autoridades)

Qué dicen las autoridades

Según el reporte oficial, la policía quiso detener el vehículo de Ocaña tras recibir un reporte "de que había unas personas a bordo de una camioneta Jeep color gris que portaban arma de fuego", aunque no está claro cómo conocieron de la existencia de la presunta pistola.

"En su intento por huir, el conductor de la camioneta particular se impactó́ y fue encontrado lesionado con un arma de fuego en la mano, sin embargo, aún se encontraba con vida, por lo que de inmediato se solicitó́ el apoyo de las unidades de emergencia de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital (…), donde momentos más tarde perdió́ la vida", explica el reporte de las autoridades..

La policía asegura que no hubo intercambio de disparos y el examen de toxicología indicó que el actor dio positivo a alcohol y tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la marihuana.

Qué dice la familia

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos (los policías) son los que traen armas", dijo en declaraciones a medios locales.