Maximiliano de Habsburgo y Carlota: la insólita historia del último emperador de México (y cómo su gobierno estuvo condenado al fracaso desde el comienzo)

Para algunos fue el chivo expiatorio de las ambiciones expansionistas de Francia. Para otros, no fue más que un usurpador, colocado en el trono de México por otro usurpador -Napoleón III- para cumplir su proyecto imperialista.

Y ¿por qué los mexicanos decidieron en ese momento de su historia que no podían gobernarse a sí mismos y aceptaron ser liderados por un aristócrata extranjero y desconocido?

"Para 1864 México había perdido la mitad de su territorio en guerra con Estados Unidos, había tenido más de 27 presidentes y la mayoría de ellos no había terminado su mandato".

"Deciden que, como la república no ha funcionado en México, hay que regresar al gobierno monárquico, el cual creen que por fin va a lograr poner orden en el país".

Maximiliano, "candidato ideal"

"Traición"

El emperador decidió que no devolvería los bienes que se habían expropiado a la i glesia tras las Leyes de Reforma.

"Maximiliano era un hombre de poco carácter. Muy malo para los números. Un emperador que gasta muchísimo dinero en obras, sin duda hermosas, como la remodelación del Castillo de Chapultepec, o la Avenida de los Emperadores (hoy Avenida Reforma), pero que no se da cuenta de que financieramente el imperio era inviable", explica el profesor de la Universidad Panamericana.

"América para los americanos"

"Tras el Segundo Imperio, se restaura la experiencia de la República y se genera la confianza de que México va a ser independiente y no será una colonia o protectorado de otro país ".

"Pero además, al deshacerse de estos personajes -que son muy vistosos- (el mensaje es) esto es lo que les pasa a los que vienen a conquistar a México. México los elimina. Europa, potencias europeas: no crean que México es campo de colonización", señala la historiadora.

"Quizás está también el hecho de no conocer la realidad mexicana, que realmente era una situación complejísima. Esto quizás contribuye a que diga que sí, porque no sabe que se está metiendo en una camisa de once varas de la que era prácticamente imposible salir".