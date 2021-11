Elecciones en Nicaragua: cierran los centros de votación en Nicaragua en unos comicios marcados por la ausencia de opositores a Ortega en las papeletas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado este domingo en el que calificó la elección de "pantomima que no fue ni libre ni justa, y desde luego no democrática". También la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea expresaron serias dudas sobre la legitimidad de los comicios.

"Solo el voto puede derrotar a los conspiradores que no quieren la paz y han sembrado de odio y muerte el país", dijo Ortega en un discurso dirigido a la nación en plena jornada electoral.

Participación

La oposición excluida de participar en las elecciones y nicaragüenses en el exilio lanzaron campañas pidiendo no votar "para no legitimar a la dictadura Ortega-Murillo", así como no salir de sus casas y mantener las calles de Nicaragua vacías.