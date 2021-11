Quién es Rosario Murillo, la esposa de Daniel Ortega y "copresidenta" de Nicaragua (y cuál es su verdadero poder)

8 noviembre 2021, 18:02 GMT

El propio Ortega no escatima a la hora de reconocer su importancia. "Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario", dijo a finales de octubre pese a que dicho cargo no existe en Nicaragua.

El tándem Ortega-Murillo

"Nosotros fuimos a ese teatro llamado diálogo nacional. No sé cómo (Ortega) lo hizo. Yo realmente quería salir (…). En medio de las más duras circunstancias él tiene esta paciencia, esta serenidad, esta prudencia (que) yo no tengo. Tengo que confesarlo (…). No soy paciente", dijo un año después en entrevista con el portal estadounidense The Grayzone.