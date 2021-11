Elecciones en Chile: "Este es un verdadero punto de inflexión, porque el país podría ir en ambas direcciones: consolidar la democracia o erosionarla"

Peter Siavelis dice que "no está claro ahora mismo cuál es la posición política de los chilenos"

Realmente no está claro ahora mismo cuál es la posición política de los chilenos. Primero tenemos una Constituyente que eligió a toda una serie de personas, en su mayoría de izquierda y ajenos al sistema, lo que fue una gran sorpresa y confundió un poco las encuestas.

No estoy seguro de que esta elección pueda empezar a cambiar ese escenario.

Según las encuestas, casi una cuarta parte de los votantes chilenos no había decidido qué votar. ¿Cómo lee esto?

Pero también creo que hay tantas opciones y tantas dinámicas en la naturaleza competitiva de la carrera, que la gente no está segura de lo que realmente quiere.

Además, es importante saber que existe una amplia campaña de desinformación. La pandemia ha llevado esta campaña a las redes sociales. Entonces se ha visto mucha distorsión de la verdad. Hay mucho alarmismo. Así que la gente no sabe a quién o qué creer.

Y la campaña está jugando con las emociones de la gente, volviendo a viejos temas de la política chilena como que "los comunistas van a tomar el poder", cosas que no son ciertas.

Hay votantes que apoyan en parte a Kast porque hasta ahora no están convencidos de que la Constituyente tenga total legitimidad. Hubo algunos escándalos, un candidato (a constituyente) que fingió tener cáncer...

Al mismo tiempo, la Constituyente es la única institución de la sociedad chilena que tiene algún grado de legitimidad. Los chilenos la consideran como una especie de institución representativa real, equivalente al Congreso, aunque no lo sea.

He trabajado mucho en el proceso de la Constituyente y algo que me preocupa es que me recuerda a 1988, después del plebiscito que sacó a Pinochet. Había todo aquello de "la alegría ya viene", que todos los problemas de Chile se iban a resolver.