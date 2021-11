Elecciones en Chile: la aparente paradoja entre el éxito de Kast en primera vuelta y los que votaron por una nueva Constitución

Apoyos cruzados

"No era un bloque uniforme sino de una diversidad gigantesca, con personas de centroizquierda y también de centroderecha que no quieren una Constitución ultraprogresista", agrega el politólogo chileno.

Por otra parte, los expertos coinciden en que no hay que menospreciar el 22% de los chilenos que votó rechazo en el plebiscito para cambiar la Carta Magna, quienes en su mayoría no apoyaban las protestas y habrían optado por respaldar al candidato de la derecha radical.

¿Cambios a cualquier costo?

"Me parece que Kast, con su discurso conservador, mirando hacia el pasado, convoca a un grupo de personas que no necesariamente cree que los cambios deben hacerse de una manera radical", indica.

Baja votación

"Como votó poca gente, la derecha fue capaz de convocar a más gente que la izquierda, que no tuvo la capacidad de capitalizar el voto de protesta contra la política. No es que esos votos no existan, que la gente no esté descontenta o que no vaya a salir a la calle de nuevo. El punto es que no votan", indicó.