Kast vs. Boric: las principales propuestas de los rivales más antagónicos que ha tenido Chile en las últimas décadas

Será la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha no lideran las preferencias electorales.

Economía y pensiones

Gabriel Boric pretende eliminar el actual sistema de pensiones administrado por las AFP , en reemplazo de un sistema en que los fondos sean manejados por un órgano público y autónomo. Su programa advierte que estos cambios serán graduales y no van a interferir "en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha".

La principal causa de la mala atención en el sistema público, dice Kast, "no reside en los recursos económicos invertidos" sino en que "tenemos un sistema estatal profundamente ineficiente, burocrático y capturado políticamente".

Educación

Migración

Conflicto mapuche y militarización

Tanto en el sur como en el resto del territorio, Kast promueve el "uso de la violencia legítima" como autodefensa propone una "coordinación internacional anti-radicales de izquierda" y está a favor de otorgarle facultades especiales al presidente para "interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que no sean cárceles ni estén destinadas a la detención", en caso de que se decrete el estado de emergencia.

En el polo opuesto, Gabriel Boric ha argumentado que no está de acuerdo con la militarización de La Araucanía , pero que sí está a favor de combatir los delitos. "Separo de manera tajante a quienes cometen delitos de las justas reivindicaciones del Pueblo Nación Mapuche".

Aborto, matrimonio igualitario...

"Las injusticias no pueden naturalizarse, la desigualdad no está bien y los derechos no pueden ser un negocio", ha declarado el representante de la izquierda.