"Se siente uno como en la cárcel": los pueblos de Colombia donde la policía no se atreve a salir de su estación

La gente no exagera cuando dice que "la policía vive como en una cárcel" en Tibú, un municipio en la frontera colombiana con Venezuela.

Los oficiales acá no pueden ir a un restaurante en sus días de descanso, algunos comercios los tienen vedados para comprar alimentos y si sus familias los visitan, son también atacadas, amenazadas y, en algunos casos, asesinadas.

"Esto es un infierno, no podemos salir", dice un oficial. " Esto es crónica de una muerte anunciada ", señala otro. Y uno más: "Para mí la prioridad acá es acabar con el periodo que me asignaron y, claro, salir vivo de esto".

En su recorrido por la zona, BBC Mundo habló en condición de anonimato con varios policías, pero una conversación oficial con el comandante a cargo no pudo ser concretada pese a varios intentos.

"Evitar a la policía"

"Nos dijeron: 'Si no desocupan, que caiga quien caiga porque nosotros vamos a bombardear la estación'", añade.

Le pregunto al uniformado cómo se explica esto en un país que gasta en Defensa más que cualquier otro en América Latina, y responde con un silencio incómodo, abre las manos en señal de excusa y concluye: "No sé, la verdad, no tengo explicación para eso".

Las esporádicas salidas de patrullaje solo se hacen en compañía del ejército y bajo la protección de una tanqueta blindada. "No han pasado 15 minutos desde que salimos y ya nos toca volver porque llega una alerta de posible ataque", explican.

Y por ello acá la policía casi no sale. Fue eso lo que generó indignación nacional en el caso de los jóvenes venezolanos, que inicialmente fueron retenidos por la comunidad; luego llamaron 12 veces a la policía y nada; en su lugar llegaron dos hombres en motos, aparentemente guerrilleros, que se los llevaron y los dejaron muertos, tirados en una carretera, con un cartel sobre el cadáver que decía "por ladrones".

Y no salen porque, según los oficiales, la mayoría de las denuncias son señuelos, emboscadas para atacarlos.

"Uno acá no puede hacer su trabajo, se siente uno como encarcelado, entre la aburrición y el miedo (…) Mi familia vive con el Credo en la boca", señala un uniformado.

Historia de guerra y coca

"El peor momento lo vivimos a partir del 21 de agosto de 1999", me dice, en referencia a la fecha que llegaron los paramilitares para enfrentar a la guerrilla, y mataron a 36 personas en un solo día.

Buitrago, próximo a empezar un nuevo curso de ética, pone su cuatro a un lado y añade: "Todos nuestros problemas, la deserción escolar, el reclutamiento forzado, son producto de la coca, y yo no sé si usted vio en el camino hacia acá, pero coca… Eso es lo que hay".

Ya no hay que recorrer remotos caminos para ver los cultivos de coca en el Catatumbo.

"En situación"

Las condiciones en las otras estaciones del Catatumbo es casi la misma: en el norte, por ejemplo, la gran amenaza son los francotiradores ubicados en lo alto de la montaña; y en el municipio de Las Mercedes, la Corte Constitucional exigió al Estado trasladar la comisaría a un lugar menos vulnerable, pero el fallo no se ha podido cumplir, entre otras cosas, porque nadie les quiere vender el terreno.

"Es una respuesta al buen trabajo y una muestra de que el acuerdo con las FARC no trajo paz, sino una situación muy adversa para nosotros que nadie está reflejando", añade.

Pero Rubel Quintero, líder social de La Gabarra, discrepa: "Esta violencia es porque el acuerdo de paz no se cumplió: no llegaron la educación, las vías, la vivienda digna, la libertad sobre las tierras, y entonces la gente tuvo que volver a la coca".

"No tenemos autoridades —dice una mujer de la zona—. Entonces si mi esposo me agrede yo no puedo denunciar porque sería entrar en contacto con el supuesto enemigo".