Qué es el neoliberalismo, quién lo impulsó y por qué algunos niegan que existe

1 hora

Aunque el programa del candidato José Antonio Kast no menciona explícitamente al neoliberalismo, muchos le atribuyen este modelo económico.

Un adversario, distintas escuelas

Las ideas neoliberales ganaron fuerza en particular desde la década de 1970, cuando la estanflación y otros problemas económicos en Occidente sembraron dudas sobre las políticas keynesianas, y muchos buscaron alternativas.

¿Un modelo exportable?

"¿Neoliberalismo? No existe", escribió el economista Daniel Altman en el diario The New York Times en 2005, para argumentar que los países ricos nunca se habían abierto realmente al libre comercio.