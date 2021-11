Ómicron: qué medidas se están tomando en América Latina frente a la posible llegada de la variante

Brasil

Ecuador

Paraguay

Guatemala

Perú

Argentina

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló durante una conferencia de prensa: "La identificación de una nueva mutación del covid-19 más contagiosa obliga a las autoridades argentinas a tomar recaudos y promover la vacunación en sectores de la población que no todavía no han completado el esquema de inmunidad".

Cuba

Chile

Colombia

Otros países

Por ejemplo, el presidente mexicano Andrés Manuel Obrador dijo: "No debemos de espantarnos porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso".