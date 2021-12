Pearl Harbor: los latinoamericanos de origen japonés que fueron deportados y recluidos en EE.UU. tras el ataque a la base naval

1 hora

El hecho de que los hermanos Isamu, Kenichi y Takeshi Shibayama hubieran nacido en Perú, y por lo tanto, tuvieran la nacionalidad de ese país, no importaba para la política bélica que coordinó Estados Unidos con los países latinoamericanos.

"Sin duda alguna Pearl Harbor fue el detonante que hizo que las comunidades de origen japonés, no solamente de Estados Unidos, sino de toda América Latina , fueran consideradas como enemigas", le dice a BBC Mundo el historiador Sergio Hernández.

La prosperidad japonesa

"Eran comunidades educadas, alfabetizadas y, en términos generales, habían cubierto la educación primaria. Y en nuestros países esto no sucede. Así que ascienden socialmente muy muy rápidamente. Empiezan a formar sus pequeños y grandes negocios de manera exitosa. Y lo mismo sucede en Estados Unidos", dice el investigador.

Fuente de la imagen, US National Archives

"Estaba muy triste, porque fui en parte criado por mis abuelos y fueron usados en uno de los intercambios de prisioneros. Después de que dejaron Perú, no los volví a ver", declaró Isamu Shibayama -quien falleció en 2018- ante la CIDH, en una audiencia por su demanda de justicia.

Los campos de internamiento

Los campos de internamiento en suelo estadounidense no eran campos de exterminio ni en ellos había violencia , como en los de la Alemania nazi.

Pero sí eran centros de detención en los que que se internaba a familias enteras, incluidos muchos niños, por su origen étnico y no por haber sido hallados culpables de nada.

Pero para la comunidad japonesa y expertos como Hernández, el que no fueran sitios de exterminio no implicaba que no fueran campos de concentración.