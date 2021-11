Elecciones en Honduras: por qué la actualización de resultados está siendo tan lenta

A primera hora del lunes, con el 51,45% escrutado, los datos actualizados siguieron mostrando la misma tendencia. Sin embargo, más de 24 horas después, el sistema no mostraba ni un solo cambio en las cifras de recuento.

Las autoridades electorales no han dado aún a ningún candidato por vencedor de manera oficial, y el PN ya dijo que no se pronunciará hasta contar con los resultados finales, lo que podría demorar varios días.

El "apagón" de 2017

"Esta es una elección muy similar a la de 2017, muy similar en cuanto a departamentos ganados, departamentos perdidos; municipios ganados, municipios perdidos; la tendencia urbana, la tendencia rural que no entró en ese informe del Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo el domingo el miembro del PN Antonio Rivera, según publicó el portal Expediente Público.

Lenta llegada de actas

Pero, pese a que los resultados de este domingo no se actualizaron públicamente por más de 24 horas, la situación no es comparable a la de 2017. Esta vez no hubo ningún "apagón" que impidió la transmisión de votos, sino que el recuento continuó siguiendo el proceso dictado por el CNE (Consejo Nacional Electoral).