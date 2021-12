Xiomara Castro: en qué se diferencia la izquierda que regresa al poder en Honduras de la que fue derrocada por un golpe en 2009

La frase pronunciada por la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, para finalizar su discurso tras los primeros resultados publicados en la noche electoral no pasó desapercibida.

También lo fue su intención de consultar a la población sobre una posible reforma a la Constitución que abriera la puerta a una reelección presidencial. Y en cambio, ahora Libre plantea la formación de una Asamblea Constituyente de cara a la redacción de una nueva c arta m agna .

Diferentes partidos

Para empezar, hay que recordar que aunque tengan puntos en común, el partido que gobernará a partir de enero de 2022 no es el mismo que el que estuvo en el poder en 2009.

"La incorporación de Nasralla descafeinó a Libre como partido radical de izquierdas. Entiendo que hay acuerdos para que sea una izquierda moderada como la de Bachelet, Mujica o Ricardo Lagos , y no una izquierda chavista", le dice a BBC Mundo el analista hondureño Raúl Pineda Alvarado.

"Además, ya tienen la experiencia de gobernar en una sociedad ultraconservadora como la hondureña, probablemente la más conservadora de América Latina. Y aquí, la izquierda no es un tema que pegue mucho. Será un gobierno con clara tendencia a lo social, pero no a lo socialista", añade el exdiputado del Partido Nacional.

Otra gran diferencia del futuro ejecutivo respecto al que gobernaba hasta 2009 será la previsible menor influencia que Zelaya tendrá a favor de su esposa, si bien muchos expertos reconocen no tener certeza de si él acabará siendo realmente quien mueva los hilos del gobierno.

"Donde sí creo que se puede esperar un cambio es que no vamos a reconocer un gobierno de mentira puesto como el de [el proclamado presidente encargado Juan] Guaidó", dice, después de que Honduras desconociera el gobierno de Nicolás Maduro "para tener el apoyo de EE.UU.", acusa.

Zelaya es amigo del venezolano Maduro y del nicaragüense Daniel Ortega, pero Torres recuerda que las relaciones del gobierno actual de Honduras con Cuba y Nicaragua ya son buenas. "Lo que pasa es que, en el discurso, son comunistas y malos. Pero la relación de Honduras con ellos no es nada mala, son más discursos que situaciones reales".

Torres responde que de este foro "se dicen un montón de mentiras" y que no es más que un espacio al que Libre va a discutir y hablar, pero que ya "parece estar mal" por la mera presencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Pineda Alvarado califica de "extrema paranoia" la preocupación por el hecho de que Libre esté implicado en un foro que "no tiene ninguna influencia más que reunirse para hacer declaraciones retóricas sin impacto".

La relación con EE.UU. y China

En cuanto a los intereses de Washington, no duda de que su principal prioridad es frenar la migración hacia su país. "Ellos no quieren perder el control de Honduras y seguir perdiendo influencia en su 'patio trasero' [Centroamérica] en un momento que ya tiene mala relación con El Salvador, Nicaragua y están distantes con Guatemala".

"Esa sombra de Hernández, un personaje con mucho rechazo en el país, hizo tremendo daño al oficialista Asfura, aunque intentó desvincularse de la imagen del presidente. Y EE.UU., por todo lo ocurrido, no estaba esta vez con el candidato del PN", opina.

"Por demasiado tiempo, Honduras ha sido tratada como colonia de EE.UU. Y eso no lo vamos a permitir. Pero sí queremos relaciones con ellos, porque hemos visto que este gobierno de Biden tiene una actitud distinta, de respetar la voluntad popular hondureña. Nuestra relación con EE.UU. está en su mejor momento", agrega.

El secretario de Asuntos Internacionales del partido asegura que no está entre los planes de Libre cortar relaciones con aliados extranjeros de los últimos gobiernos de Honduras. Tampoco con Israel, sobre lo que asegura que el PN aceptó mover la embajada hondureña a Jerusalén "para quedar bien con el gobierno de Trump".

"Lo que hay que ver es si los chinos quieren lo mismo. Su presencia en Centroamérica ya está afianzada en Costa Rica y El Salvador. Honduras no les interesa", apunta Pineda Alvarado.

Cambios sociales

Asegura que la conformación de esta figura solo sería "por consenso, y no por imposición" Aclara que el tema de la reelección presidencial "no es un tema ahora para el partido", pero dice que si llegara el momento se consultaría con el pueblo y no se trataría de lograr a través de la Corte Suprema, que fue la que le abrió la puerta a Hernández a presentarse por segunda vez consecutiva.