Cómo Honduras se convirtió en un “aliado incómodo” de EE.UU. (y qué puede cambiar con la presidencia de la izquierdista Xiomara Castro)

Aunque el texto no lo diga, Washington considera a Tegucigalpa un aliado en temas prioritarios para la Casa Blanca como el control de la migración y del narcotráfico .

"La vista gorda"

"EE.UU. ha tenido que hacer la vista gorda pues el gobierno de Honduras tuvo una posición esquizofrénica o bipolar; es decir, hacían ciertas cosas que eran lo que se esperaba y otras que no", señala Jiménez Mayor.

Golpeada por una crisis económica y dos huracanes recientes, Honduras es después de México el principal origen de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de EE.UU., un tema sensible en la política doméstica de este país.

"Una relación pragmática"

"Me imaginaría que (EE.UU.) va a tratar de acercarles (a Honduras) el financiamiento que China les pueda ofrecer por otras vías y cosas de esa índole. No creo que vaya a marcar la relación bilateral con Honduras. No va a ser el punto esencial", le dice Jorge Guajardo, un exembajador de México en China, a BBC Mundo.