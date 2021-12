"Venezuela es el país más colorido de Sudamérica": los turistas rusos que aprovechan la conexión Moscú-Caracas para conocer la idílica isla de Margarita

33 minutos

Pero Venezuela no estaba en sus planes; ir era "muy caro" y "no había conexión directa".

"Me advirtieron que podrían robarme o matarme"

Poco inglés, nada de español

Un joven margariteño, encargado de una de las piscinas de este hotel, grita "niet (нет), niet (нет)" (no, no) a un niño que tapa con sus manos el agujero de una fuente.

- "¿Langosta? No, no, lobster "

Él saca su teléfono, muestra la foto de una langosta, y la extranjera asiente con la cabeza, mientras pregunta " How much?" (¿Cuánto?)

"Ellos lo único que dicen es 'how much it is' (cuánto cuesta). Yo lo anoto en la arena, ellos lo borran y ponen otro precio".