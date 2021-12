Venezuela: cómo la economía socialista de Venezuela acabó convertida en un "capitalismo de bodega"

Entonces cuando hace menos de un mes le pregunté a Rada, mi conductor y padre adoptivo venezolano, qué quería, me dijo que un chocolate.

Ya en Caracas, sin embargo, me di cuenta de que mi pregunta pudo ser anacrónica: la famosa barra de chocolate estadounidense se consigue fácilmente.

Fue ahí cuando entendí que la Venezuela donde viví entre 2013 y 2017, plagada de colas para comprar productos básicos subsidiados, ya no es la misma: la escasez y los controles de precios ya no están y la moneda de uso más frecuente —en el país del antiimperialismo— es el dólar : viejos y magullados billetes de 1, 5 y 10 dólares que han generado un pequeño boom económico.

L a mayoría de venezolan o s antes no conseguía los productos y ahora, que abundan, no puede pagarlos. Entonces trabajan el doble, y en lo que haya.

"Superar la polarización"

Pero el boom no es solo de bodegones.

En todo el país, por ejemplo, han abierto 30 casinos . Hugo Chávez los había prohibi do en el pasado al considerarlos "antro s " que "solo beneficia n a la burguesía" .

"Mira, yo soy de oposición radical y, te soy honesto, no sé de dónde vienen los reales para esto", me dijo un comensal al que le hice la pregunta obvia: quién tiene tanto dinero —probablemente millones de dólares— para pagar esta inversión.

Hace cinco años no se podía pasar un día sin hablar de política en Caracas. Los afiches proselitistas en la calle daban la idea de una campaña electoral permanente. Las familias con gente de ambos bandos ni se hablaban. La política era cotidiana.

Pero eso terminó. La apatía, tras años de frustraciones y de crisis económica, se apoderó del grueso que quiere un cambio político . Ahora la gente no solo se abstiene de votar, como se vio en las recientes elecciones regionales, sino que hasta prefiere omitir el tema.

Los venezolanos ya casi no piensan mucho en política. Piensan en resolver sus ingresos. Y entre la inflación y la dolarización, esto, la informalidad, se ha disparado.

Desigualdad

En espacios como Modo, la crisis humanitaria que reportamos hace cinco años parece un recuerdo del pasado. Pero no lo es: según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, de la Universidad Católica, el 95% de los venezolanos son pobres, el 70% está en pobreza extrema y la desigualdad es más aguda que en Colombia y Brasil, los dos países más inequitativos del mundo.

En una nación que llegó a tener una clase media consolidada, hoy la desigualdad está en cada esquina . Me pasó en un restaurante que los meseros hablaban de los 10 o 15 dólares que ganaron en un "trigrito" al tiempo que en la mesa de al lado escuché a empresarios alardear de sus inversiones por US$100.000.

Ha sido un proceso informal, anárquico. Estas millonarias inversiones no le están generando impuestos al Estado, y la propiedad sobre las mismas es incierta. Las notarías no pueden autenticar contratos en dólares. Los bancos no pueden dar créditos.