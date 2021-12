Venezuela: Julio Borges, destacado líder de la oposición, se distancia de Juan Guaidó con duras críticas

El gobierno interino de Juan Guaidó ha sufrido una fuerte baja. Su comisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges, renunció el pasado domingo a su cargo no sin antes señalar que este gobierno "debe desaparecer".

En una rueda de prensa vía Zoom desde Bogotá, Borges explicó las razones de su renuncia: "Yo voy a dejar el cargo que he tenido hasta ahora para dar esta lucha de desmantelar y transformar las cosas para volver a construir un proyecto, un camino y una unidad".

"No hay ruta, no hay unidad y no hay estrategia", expresó el político.