Bukele y Biden: 5 momentos de la creciente tensión entre EE.UU. y El Salvador y cómo afecta a dos aliados históricos

1-La toma militar del Congreso

2-El control del sistema judicial

4-Tensiones diplomáticas y sanciones

5-Tensión en twitter

"Lo que ha ocurrido es un escalamiento fuerte de los discursos. Bukele no ha dado señales de dar marcha atrás en sus intenciones de seguir acumulando poder, mientras Estados Unidos sigue buscando la forma de presionarlo para que dé marcha atrás. Él no lo ha hecho y esto ha llevado a las relaciones donde están ahora", opina Cruz.

¿Qué puede pasar ahora?

"La posibilidad de que sencillamente se pueda sustituir la cooperación estadounidense por la china es muy difícil. Primero, porque el gran socio comercial salvadoreño no es China. Económicamente, el Salvador depende de forma significativa de EE.UU., no solo de la cooperación internacional, sino también del libre comercio y por el hecho de que hay más de dos millones de salvadoreños en Estados Unidos que envían remesas y mantienen un contacto y un puente constante con el país", opina Cruz.

"Y otro elemento es que, para los intereses chinos, El Salvador no es una pieza fundamental. A pesar de que China pueda ver ciertos beneficios en la relación, El Salvador no aporta mucho más allá de un eventual apoyo político en ciertas áreas, pero no hay ningún impacto en términos económicos, culturales y mucho menos en términos políticos globales", dice Cruz.

¿Cuáles son los otros efectos de la disputa?

"Si El Salvador ya no quiere estar en lado débil de esa relación, tendrá que generar políticas para que la gente no se siga yendo, para generar trabajo aquí y para no depender de la cooperación internacional. Si quieres jugar a ser un país independiente, sélo, pero empieza a serlo en lo económico. Es bastante difícil decir ´dame recursos´, pero no me digas lo que tengo que hacer", agrega.